Росіяни атакували важливі об'єкти на Сумщині: що відомо

Інформації про потерпілих немає.

Вночі проти вівторка, 10 вересня армія РФ вдарила безпілотниками по Сумській області. Окупанти атакували об'єкти критичної інфраструктури.

Про це повідомили у пресслужбі Сумської обласної військової адміністрації.

"Сьогодні вночі, 10 вересня ворог атакував об'єкти критичної інфраструктури Сумщини БпЛА типу "Шахед", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що силами протиповітряної оборони було знищено три безпілотники на території області.

Як повідомлялося, також вночі армія РФ атакувала Київ. Російські дрони заходили в бік столиці з різних напрямків та різними групами.

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