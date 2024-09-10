Росіяни атакували важливі об'єкти на Сумщині: що відомо

Інформації про потерпілих немає.
Вночі проти вівторка, 10 вересня армія РФ вдарила безпілотниками по Сумській області. Окупанти атакували об'єкти критичної інфраструктури.
Про це повідомили у пресслужбі Сумської обласної військової адміністрації.
"Сьогодні вночі, 10 вересня ворог атакував об'єкти критичної інфраструктури Сумщини БпЛА типу "Шахед", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що силами протиповітряної оборони було знищено три безпілотники на території області.
Як повідомлялося, також вночі армія РФ атакувала Київ. Російські дрони заходили в бік столиці з різних напрямків та різними групами.
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