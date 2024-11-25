Росіяни атакували Запоріжжя: пошкоджено інфраструктурний обʼєкт, ранено дитину - Федоров

Росіяни масовано атакували Запоріжжя "шахедами".

Про це у повідомленні у соцмережах заявив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Пошкоджено інфраструктурний обʼєкт.

Попередньо постраждалих немає.

Внаслідок атаки росіян по Запоріжжю станом на зараз відомо про одну поранену дитину. Це дівчинка 16 років. Медики надають всю необхідну допомогу.

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Нагадаємо, генерал-лейтенант Кирило Буданов заявляв, що Росія готувалася до нового геноциду українців ще до початку повномасштабного вторгнення. За його словами, Росія розробила розстрільні списки, мобільні крематорії та планувала масові поховання.

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