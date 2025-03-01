Росіяни атакували Запоріжжя: палає будинок (фото, відео)

Місцева влада закликає громадян не ігнорувати повітряну тривогу та перебувати в укриттях.

Російські окупанти атакували Запоріжжя. Внаслідок влучання почалася пожежа, на місце одразу прибули рятувальники та медики.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За попередньою інформацією, удар припав на багатоповерхівку, що спричинило значні руйнування. Наразі триває ліквідація наслідків атаки, а також пошук постраждалих.

Наслідки атаки на Запоріжжя / Фото: Фото з відкритих джерел

Секретарка Запорізької міської ради Регіна Харченко повідомила, що попередньо обійшлося, без постраждалих.

О 20:19 Федоров повідомив, що наразі у медиків немає звернень від постраждалих внаслідок ворожого удару.

"На місці влучання чергує бригада швидкої допомоги", – йдеться в повідомленні.