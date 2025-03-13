Росіяни атакують Харків дронами: є влучання у житловий будинок

Мер Харкова повідомив про два вибухи, є влучання.

Ввечері четверга, 13 березня, росіяни знову атакували місто Харків ударними дронами. На момент публікації відомо про три потужні вибухи, інфрмація про постраждалих не надходила. Дронова атака триває, містян просять залишатись в укриттях до відбою тривоги.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Перебувайте в укриттях! Над Харковом фіксують ворожі безпілотники", - йдеться у повідомленні.

Водночас мер Харкова Ігор Терехов додав, що вже відомо про три удари по місту.

"Наразі маємо три удари по місту, усі - в Ново-Баварському районі", - уточнив Терехов.

За попередніми даними, є влучання уламків безпілотника у житловий будинок. Інформація щодо наслідків перевіряється. Профільні служби виїхали на місця влучань, повідомив Олег Синєгубов.

За уточненою інформацією, удари прийшлися по Основʼянському, Немишлянському та Ново-Баварському районах.

У Новобаварському районі одне влучання на відкритій території, друге - біля приватного будинку, на місці удару виникла пожежа.

Нагадаємо, вночі РФ вдарила балістикою і "Шахедами" по Україні. Сили ППО знищили 74 дрони, а 38 - було локаційно втрачено.

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