Росіяни атакують Харків: є постраждалі та руйнування

Сьогодні, 25 січня, росіяни знову атакували Харків з використанням БпЛА. За попередньою інформацією, є постраждалі.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Згідно з наданою інформацією, ворожий БпЛА вдарив по Холодногірському району Харкова. Інформація щодо постраждалих і руйнувань наразі уточнюється.

"Внаслідок удару по Харкову у деяких районах міста можуть бути проблеми з електро- та водопостачанням. Наші фахівці вже працюють над відновленням подачі послуг у домівки харківʼян", - зазначив Терехов.

Він попередив про можливі повторні удари по місту. Згодом стало відомо про ще один удар в Шевченківському районі, де внаслідок прильоту БпЛА "Молнія" сталися пожежа, а також є постраждалі люди та пошкоджені автівки.

Терехов повідомив про третій удар по Київському району Харкова. На даний час інформації про постраждалих немає.

Нагадаємо, від вечора 24 січня і в ніч проти 25 січня Росія атакувала Україну двома ракетами та 61 безпілотником.

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