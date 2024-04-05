Росіяни атакують малою кількість дронів: у ЗСУ повідомили, чим це може обернутися

Протягом останніх днів армія Російські Федерації запускає невелику кількість безпілотників по Україні. Окупанти готуються до нового удару.

Про це в телемарафоні повідомила очільниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк.

"Останнім часом ворог дійсно використовує партії - десять і більше дронів-камікадзе протягом ночі. Іноді три-чотири дрони за ніч спрямовують в напрямку, де перевіряють готовність систем протиповітряної оборони, а не намагалися щось ушкодити", - наголосила вона.

Вона наголосила, що українцям не варто цього боятися, але потрібно підготуватися до майбутніх обстрілів, а також пам'ятати про падіння збитих БпЛА і ракет,

"Ця тактика виправдовується тим, що вони готуються до наступних атак. Це треба усвідомлювати, не треба цього лякатися. Напоготові потрібно тримати речі, щоб зібрати та піти до укриття", - заявила Гуменюк.

Нагадаємо, Повітряні сили ЗСУ також зробили заяву про нові масовані удари армії РФ. Ймовірно, російська армія взяла певну паузу, аби накопичити ресурси для атак.

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