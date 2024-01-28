"Росіяни атакують з трьох боків": військовий експерт про ситуацію довкола Авдіївки

Авдіївка – важливий пункт, навколо якого ведуться бойові дії. Ворог атакує місто з трьох боків.

Про це в ефірі телемарафону сказав військовий експерт Ігор Романенко.

Карта бойових дій / ISW

Три напрямки дій підрозділів країни-агресора

Як пояснює військовий експерт, наразі йдеться про такі напрямки:

Північний – Степове, зараз зосередились на діях з цього напрямку на південь, щоб перерізати логістичну дорогу. Це гирло зменшилося свого часу з 10 до 4 км, що дає можливість обстрілювати, тримати під вогневим впливом. Це в районі комплексу ресторану "Бревно".

"В лоба" на саму Авдіївку – ресторан "Царская охота". Вони використали підземні комунікації, щоб пройти, і вже ведуться бої на приватній забудові Авдіївки.

І на півдні – в бік Первомайського.

"Такі напрямки, де вони концентрують свої зусилля за останній час, завдаються удари для вогневого впливу на наші позиції", – підсумував Романенко.

Нагадаємо, російські сили просунулися поблизу Авдіївки на тлі триваючих позиційних боїв у цьому районі.

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