Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Росіяни бігають шоковані": ЗСУ поцілили по скупченню "Градів" окупантів на Херсонщині

Автор
Юлія ШевченкоЮлія Шевченко
Дата публікації
Перегляди
484
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Росіяни бігають шоковані": ЗСУ поцілили по скупченню "Градів" окупантів на Херсонщині

45 окрема артилерійська бригада ЗСУ

Сили оборони понівечили ворожу артилерію на Херсонщині.

У Херсонській області ЗСУ наробили шуму на місці дислокації окупантів у великих Копанях, поціливши у їхню артилерію.

Про це повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

"В окупантів велика паніка у Великих Копанях. ЗСУ поцілили у ціле скупчення їхніх "Градів" на території недобудованого ринку. Прилетіло й по особовому складу. Точну кількість втрат поки порахувати неможливо. Нікого не пускають, росіяни бігають шоковані. Попередньо це ураження по підрозділах бойовиків з Дагестану", - написав Хлань.

Поки що у Генштабі цю інформацію не прокоментували.

Нагадаємо, що на Запоріжжі в районі Пологів та Енергодарі зафіксовані "прильоти" в місця розташування окупантів та їхньої техніки. "Виведено з ладу" близько сотні російських загарбників.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
484
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація