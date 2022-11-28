"Росіяни бігають шоковані": ЗСУ поцілили по скупченню "Градів" окупантів на Херсонщині

У Херсонській області ЗСУ наробили шуму на місці дислокації окупантів у великих Копанях, поціливши у їхню артилерію.

Про це повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

"В окупантів велика паніка у Великих Копанях. ЗСУ поцілили у ціле скупчення їхніх "Градів" на території недобудованого ринку. Прилетіло й по особовому складу. Точну кількість втрат поки порахувати неможливо. Нікого не пускають, росіяни бігають шоковані. Попередньо це ураження по підрозділах бойовиків з Дагестану", - написав Хлань.

Поки що у Генштабі цю інформацію не прокоментували.

Нагадаємо, що на Запоріжжі в районі Пологів та Енергодарі зафіксовані "прильоти" в місця розташування окупантів та їхньої техніки. "Виведено з ладу" близько сотні російських загарбників.

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