Росіяни били по району житлової та цивільної забудови у Харкові - Терехов

Нині обстежують район прильотів.
Перша і попередня інформація щодо терористичного обстрілу Харкова окупантами: били по району житлової та цивільної забудови.
Про це заявив мер Харкова Ігор Терехов у повідомленні у соціальних мережах.
"На цей час знаємо про один пошкоджений будинок, інформація щодо постраждалих наразі уточнюється. На місці працюють усі відповідні служби, обстежують район прильотів", - йдеться у повідомленні.
"Окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі Харкова. Є пошкодження приватного будинку. Огляд місць профільними службами триває. На цю хвилину інформація щодо постраждалих не надходила" - додав пізніше очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Нагадаємо, що раніше моніторингові канали попередили про виліт стратегічних бомбардувальників Ту-95мс.
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