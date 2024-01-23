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Росіяни били по району житлової та цивільної забудови у Харкові - Терехов

Росіяни били по району житлової та цивільної забудови у Харкові - Терехов

Ворог вкотре обстріляв Харків

Нині обстежують район прильотів.

Перша і попередня інформація щодо терористичного обстрілу Харкова окупантами: били по району житлової та цивільної забудови.

Про це заявив мер Харкова Ігор Терехов у повідомленні у соціальних мережах. 

"На цей час знаємо про один пошкоджений будинок, інформація щодо постраждалих наразі уточнюється. На місці працюють усі відповідні служби, обстежують район прильотів", - йдеться у повідомленні. 

"Окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі Харкова. Є пошкодження приватного будинку. Огляд місць профільними службами триває. На цю хвилину інформація щодо постраждалих не надходила" - додав пізніше очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

Нагадаємо, що раніше моніторингові канали попередили про виліт стратегічних бомбардувальників Ту-95мс

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