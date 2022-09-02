Росіяни бомбардували Миколаївщину 500-кілограмовими авіабомбами і випустили ракету з винищувача Су-35

У четвер, 1 вересня, російські війська здійснили бомбардування Миколаївського району фугасними п’ятсоткілограмовими авіабомбами, внаслідок чого одна людина зазнала поранення. Окрім цього, окупанти випустили ракету з винищувача Су-35 по Березнегуватській громаді в Баштанському районі Миколаївщини, утім сили ППО знищили її.

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Окрім цього ворог обстрілював також інші населені пункти області.

Так, о 13:10 та 13:50 Миколаїв зазнав обстрілів. Снаряди лягли за межами міста.

Впродовж дня, 1 вересня, ворог обстрілював селища Любомирівка, Тернові Поди, Центральне і село Вавилове Шевченківської громади. Про пошкодження та постраждалих інформація уточнюється. Також о 22:05 артилерійського обстрілу зазнало село Зелений Гай, внаслідок чого загорілися троє житлових будинків. Попередньо без постраждалих.



Вночі, 1 вересня, о 23:45 ворог обстріляв село Новомиколаївка Первомайської громади. Частково зруйновано господарські будівлі. Постраждалих немає.



Опівночі, 2 вересня, о 00:01 відбувся ворожий обстріл околиці с. Костянтинівка Первомайської громади. Руйнувань та постраждалих немає.

У Баштанському районі, за інформацією ОК "Південь", вчора, 1 вересня, ворог випустив ракету повітряного базування з винищувача Су-35 по Березнегуватській громаді, яку Сили протиповітряної оборони знищили. Також впродовж минулої доби були обстріли прилеглих територій селища Березнегувате, сіл Висунськ та Кавказ. Інформація щодо наслідків обстрілів уточнюється.



Вночі, 1 вересня, близько 23:30 були обстріли села Широке Широківської громади. Влучання були по відкритих територіях та у вже зруйнований житловий будинок. Постраждалих немає.

У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч минули відносно спокійно.

Як повідомили у поліції Миколаївської області, загалом за добу війська РФ обстріляли Миколаїв та 10 населених пунктів області. Руйнацій зазнали житлові будинки, господарські споруди, та авто. Правоохоронці документують наслідки чергових атак.

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