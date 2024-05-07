Росіяни бояться їхати навіть безкоштовно: курортний сезон в Криму - під загрозою

Курортний сезон в окупованому Криму перебуває під загрозою. Російські відпочивальники почали відмовлятися їхати у санаторії, навіть за безкоштовними путівками. Пансіонати можуть зачинитися вже у червні через відсутність людей.

Про це повідомив у коментарі Суспільне Крим працівник пансіонату в Ялті.

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"У нас був заїзд в минулий четвер (2 травня - ред.). Мав бути великий заїзд, 80 людей, на три тижні. Приїхало тільки 15 людей. І це заїзд бюджетників з Росії, тобто путівки безкоштовні. Якщо так піде і надалі, то в червні наш пансіонат може зачинитися", - зазначив він.

Водночас працівник санаторію у Саках розповів, що 6 травня мав бути заїзд. Планувалося, що приїде 30 людей, але ніхто не приїхав.

"Це вперше така ситуація у травні. Можливо люди налякані інформацією, про можливий удар по Кримському мосту, але ситуація у Криму дуже напружена", - уточнив він.

Нагадаємо, Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко "розніс" висновки аналітиків, що РФ нібито не використовує Кримський міст.

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