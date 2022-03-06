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"Росіяни, будьте проти геноциду в Україні": на російських пропагандистських каналах увімкнули антивоєнну агітацію

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"Росіяни, будьте проти геноциду в Україні": на російських пропагандистських каналах увімкнули антивоєнну агітацію

Хто це зробив - не зрозуміло.

На російських пропагандистських каналах увімкнули антивоєнну агітацію зі закликом виступати проти війни в України. 

Про це повідомляють телеграм-канали. 

"На відеосервісах Wink та Іvi та включили антивоєнну агітацію на російських пропагандистських каналах: "Першому каналі", "Росія 24", "Москва 24" та інших. Хто це зробив? Не зрозуміло", - йдеться у повідомленні. 

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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