"Росіяни, будьте проти геноциду в Україні": на російських пропагандистських каналах увімкнули антивоєнну агітацію

"Росіяни, будьте проти геноциду в Україні": на російських пропагандистських каналах увімкнули антивоєнну агітацію

Хто це зробив - не зрозуміло.

На російських пропагандистських каналах увімкнули антивоєнну агітацію зі закликом виступати проти війни в України.

Про це повідомляють телеграм-канали.

"На відеосервісах Wink та Іvi та включили антивоєнну агітацію на російських пропагандистських каналах: "Першому каналі", "Росія 24", "Москва 24" та інших. Хто це зробив? Не зрозуміло", - йдеться у повідомленні.