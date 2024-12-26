Росіяни будують дорогу біля Маріуполя: стало відомо, з якою метою

Загарбники побудували на окупованій частині Донеччини 37 км дороги, яка має вести від кордону з РФ до Криму через Маріуполь.

Російські окупанти будують дорогу біля Маріуполя, щоб приховати від місцевих жителів переміщення військової техніки.

Про це депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін розповів в ефірі телеканалу "Еспресо".

Посадовець пояснив, що загарбники використовують Маріуполь як військово-логістичний хаб. Але ворога не влаштовує те, що містяни бачать переміщення військової техніки.

"Періодично весь час іде рух військової техніки та особового складу окупантів. Але окупантів не влаштовує те, що маріупольці бачать переміщення цієї військової техніки. Це відбувається і по вулиці Набережній, коли техніка заходить відповідно зі східного боку міста і йде через весь центр міста і далі в західному напрямку", – розповів Забавін.

Саме тому росіяни побудували на окупованій частині Донецької області 37 км дороги, яка має вести від кордону з країною-агресоркою до окупованого Криму через Маріуполь.

"Тому вони і посилили будівництво обхідних, поза межами міста, автодорожних шляхів. І відповідно хочуть, щоб все це відбувалося поза межами міста для того, щоб відвести від очей переміщення техніки. Саме тому вони вкладаються в такі логістичні історії, коли їм треба зробити таємним переміщення військової техніки", – розповів депутат.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ворог будує залізничну гілку, щоб скоротити шлях доставлення військової техніки на фронт з Ростова-на-Дону до Маріуполя та Волновахи.

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