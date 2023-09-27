Росіяни будують нові укріплення в Запорізькій області – Федоров

Окупанти усвідомлюють, що ЗСУ вже близько.

Через постійний тиск українських військ ворожа армія створює нові укріплення у тилу та навколо тимчасово окупованих населених пунктів Запорізької області. Зокрема, йдеться про Токмак й Мелітополь.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

Що відомо

За словами Федорова, на північ від Токмака з'явився новий укріпрайон з обох боків автодороги, яка веде до нещодавно звільненого ЗСУ села Роботине. На межі Донецької та Запорізької областей для побудови фортифікацій почали заганяти бетоновози.

"На захопленій території окупанти влаштували більше ніж 20 тренувальних полігонів армії РФ загальною площею близько 50 000 гектарів. На Мелітопольщині це околиці Дунаївки, Атманю, Кирилівки, територія Приазовського Нацпарку", – деталізував мер.

Окрім того, додав він, не припиняється процес "підселення" російських військових до мирного населення. У такий спосіб людей використовуватимуть як живий щит.

Раніше стало відомо, що на окупованих територіях проходять "вибухові" вибори для Росії. Рух спротиву не зупиняється і продовжує ліквідувати ворога і тих, хто бере участь в організації цього фейку, яке окупанти називають "виборами".

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