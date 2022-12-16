Росіяни б'ють по Україні трьома хвилями ракет: експерт пояснив, чому РФ застосовує таку тактику

Російські ракетні удари по Україні відбуваються трьома хвилями.

Про це розповів військовий експерт Михайло Жирохов в ефірі телеканалу "Київ".

"Було очевидно, що як тільки буде пониження температури, то поновляться удари. Ракет у них ще достатньо. Зрозуміла їх тактика. Вони працюють трьома хвилями", - сказав він.

За словами експерта, перша хвиля російських ракет намагається виявити українську ППО, друга – працює по ній, а третя – вражає об’єкти критичної інфраструктури.

"Зараз вони концентруються саме на тому, щоб зробити блекаут в одній конкретній області, я маю на увазі насамперед Київ і Київську область, додатково Харківщина та Полтавщина", - зазначив він.

Ракетний обстріл України 16 грудня

У п'ятницю вранці, 16 грудня, росіяни обстріляли Україну. Після 9 ранку з'явились повідомлення про третю хвилю запусків ракет. В кількох областях є влучання по енергетичній інфраструктурі. Внаслідок ракетної атаки низка міст залишилися без електроенергії, тепла та води.

По всій країні запроваджують екстрені аварійні відключення світла.

За даними речника командування Повітряних Сил ЗСУ Юрія Ігната, по Україні було випущено понад 60 ракет.

Через влучання по будинку в Кривому Розі загинули двоє людей.

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