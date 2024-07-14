Росіяни частково відновили в Криму склад ядерної зброї "Феодосія-13" — ГУР

У Криму відсутні об’єкти, на яких окупанти розміщують ядерну зброю.

Росіяни в окупованому Криму здійснили часткове відновлення об’єкту "Феодосія-13" — радянського складу ядерної зброї.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки МО України, передає Суспільне Крим.

Зараз об’єкт використовується як склад для зберігання звичайних боєприпасів армії РФ.

У ГУР додали, що в окупованому Криму відсутні об’єкти, на яких окупанти розміщують ядерну зброю.

"Крім того, не було зафіксовано випадків перевезення зазначеної зброї", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, що на окупованому півострові знищено або пошкоджено щонайменше 15 російських систем ППО великої дальності.

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