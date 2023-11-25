Росіяни цілеспрямовано вбивають людей: МВА про складну ситуацію в Авдіївці

В Авдіївці досі залишається 1 346 мирних громадян. Через атаки російської армії, зо приблизною статистикою, щотижня гине дві-три людини, а п'ять-шість осіб отримують поранення.

Про це в ефірі FREEДОМ повідомив голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

Наразі триває евакуація. Протягом минулого тижня з міста вдалося вивезти 61 людину. За словами чиновника, місцеві жителі останнім часом більш активно залишають Авдіївку.

"Учора, наприклад, семеро людей виїхали. Перед цим було дев’ять, 10 і 15. Це радує. Оскільки до загострення, що почалося з 10 жовтня, люди не дуже охоче їхали. У середньому вивозили два-чотири мешканці на тиждень. За цей тиждень евакуювали 61 людину", - повідомив голова МВА.

Втім, евакуацію ускладнює безпекова ситуація на дорозі, адже росіяни дуже активно використовують дрони. У самому місті ускладнена логістика. Важка ситуація з обігрівом.

"Дуже складно в місті. Російські окупанти бачать дим із труб буржуйок, які з підвалів більшою мірою виходять. Потім ці локації вони помічають, і туди наступного дня максимум здійснюють бомбові удари, з важкої ствольної артилерії. Тобто цілеспрямовано вбивають людей", - наголошує Барабаш.

За його словами, багато тих, залишається в місті, настільки вже психологічно надломлені, що не зовсім адекватно сприймають ситуацію. Саме тому відмовляються від евакуації.

Як повідомлялося, росіяни намагаються оточити Авдіївку з флангів. Вони активно штурмують її з боку тимчасово окупованого Донецька. Щодня у місті фіксують 30-40 масованих обстрілів.

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