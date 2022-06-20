Росіяни депортують мешканців Сєверодонецька цілими кварталами, щоб зайняти потрібні позиції - ВЦА

Російські окупанти намагаються захопити повністю Сєверодонецьк.

Наразі під контролем військ країни-агресорки Росії більшість житлових кварталів у місті. Саме тому загарбники цілими кварталами примусово депортують мешканців Сєвєродонецька на контрольовану РФ територію.

Про це в ефірі телемарафону заявив голова військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецька Олександр Стрюк.

"Росіяни насаджують свої порядки на контрольованій частині Сєверодонецька. Відомі факти, коли людей примусово депортували з будинків чи цілих кварталів, бо російським військовим було необхідно там зайняти позиції. Мешканців силоміць вивозять на окуповану Росією територію", – зазначив Стрюк.

До слова, третина Сєвєродонецька перебуває під контролем ЗСУ. У місті точаться вуличні бої майже цілодобово. Українські військові тримають оборону попри те, що росіяни кидають "нові живі сили" на наступ.

Як повідомлялося, росіяни зосереджуються на утриманні своїх оборонних позицій уздовж південної осі. До таких дій армія країни-агресорки призвели нещодавні контратаки Збройних сил України, повідомляють в ISW. Крім того, найближчими тижнями наступи української армії будуть ще більше загрожувати російським окупантам в Херсонській та Запорізькій областях.

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