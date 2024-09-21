Росіяни дронами атакували Дніпропетровщину: серед жертв і постраждалих є діти

Ворог атакував місто Нікополь Дніпропетровської області ударними БпЛА у суботу, 21 вересня. Один з російських дронів-камікадзе влучив в автомобіль, де були четверо людей. Внаслідок удару двоє з них загинули.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Поранена дитина госпіталізована

"Загинули 12-річна дівчинка і жінка 25 років. Поранені двоє людей – 4-річна мала та 25-річний чоловік. Такі наслідки ворожої атаки по Нікополю. Нелюди поцілили дроном-камікадзе по автівці, в якій знаходились люди", – йдеться у повідомленні.

Поранена 4-річна дитина перебуває у важкому стані

Сергій Лисак додав, що поранені люди госпіталізовані. Дитина – у важкому стані. Обом надають всю необхідну меддопомогу.

Нагадаємо, російські окупанти почали обробляти свої дрони невідомою речовиною, яка під час тактильного контакту викликає хімічні опіки. ОТУ "Харків" просить не торкатися трофейних дронів без засобів захисту.

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