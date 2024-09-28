Росіяни двічі вдарили по медзакладу в Сумах: багато загиблих і поранених

Зранку 28 вересня російські військові атакували Суми безпілотниками "Шахед". Двічі росіяни вдарили по медичному закладу. Відомо про щонайменше шістьох загиблих.

Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко.

З його слів, одна людина загинула внаслідок першого обстрілу. Також зазнало руйнувань перекриття декількох поверхів лікарні.

"Розпочалася евакуація пацієнтів та персоналу. Для допомоги людям на місце обстрілу прибули рятувальники та поліцейські. Тоді ж, під час евакуації хворих, ворог знову завдав удару", - повідомив міністр внутрішніх справ

Станом на 09:20 відомо про шістьох загиблих, серед яких поліцейський. Окрім того, одного поліцейського поранено.

Пізніше в Національній поліції уточнили, що внаслідок російської атаки на лікарню поранення отримали щонайменше десять осіб.

"На місці удару працюють поліцейські – слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та всі профільні служби. Правоохоронці дістають з-під завалів поранених. Триває пошуково-рятувальна операція", - йдеться у повідомленні.

Фото наслідків

Двічі росіяни вдарили по медичному закладу.

Зранку 28 вересня російські військові атакували Суми безпілотниками "Шахед". / Фото: Національна поліція України

Нагадаємо, зранку 28 вересня у Сумах стався перший вибух. Згодом пролунало ще кілька вибухів.

Стало відомо, що РФ вдарила "Шахедами" по закладу охорони здоров’я в Сумах. На місці працюють усі необхідні служби — ДСНС, поліція, швидкі.

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