Росіяни двічі вдарили по медзакладу в Сумах: фото і момент "прильоту"

Зранку 28 вересня армія РФ двічі прицільно вдарила безпілотниками по медичному закладі в Сумах. Після першого "прильоту" на місце прибули рятувальники і поліція. Тоді окупанти завдали ще одного удару. Є загиблі та травмовані.

Фото та відео наслідків атаки - у матеріалі ТСН.ua.

Російські дрони зруйнували приймальне відділення, травмпункт та четвертий поверх лікарні. На момент "прильотів" у медичному закладі було 86 пацієнтів та 38 працівників.

Станом на 10:30 відомо, що під час атаки загинуло сім осіб. Окрім того, 12 осіб отримали поранення. Серед травмованих є люди, стан яких важкий. Їх перевели до реанімацій інших медзакладів.

Наслідки удару

РФ вдарила по медзакладу в сумах 28 вересня.

РФ двічі прицільно вдарила безпілотниками по медичному закладі.

На момент "прильотів" у медичному закладі було 86 пацієнтів та 38 працівників закладу.

Російські дрони зруйнували приймальне відділення, травмпункт та четвертий поверх лікарні. / Фото: Суспільне

Росіяни двічі вдарили по медзакладу в Сумах. / Фото: Суспільне

Дрони прицільно вдарили по лікарні в Сумах: момент "прильоту"

Нагадаємо, зранку в Сумах лунали потужні вибухи. Стало відомо, що росіяни двічі вдарили по медзакладу в місті. Серед загиблих - один поліцейський.

Читайте також: