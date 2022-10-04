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Росіяни фактично заблокували виїзд з окупованої Херсонщини

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Росіяни фактично заблокували виїзд з окупованої Херсонщини

Фото: Associated Press

Окупанти максимально ускладнили виїзд із тимчасово захоплених населених пунктів Херсонської області.

Станом на 4 жовтня виїзд з окупації залишається фактично заблокованим. Протягом минулої доби з Херсонщини змогли виїхати лише 32 особи.

Про це повідомив заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

До слова, від 1 жовтня мешканці захоплених росіянами територій повинні отримувати спеціальний "дозвіл", аби покинути Херсонщину. Таким чином протягом останніх трьох днв область покинула лише 51 людина.

"Орки фактично тримають наших людей у заручниках, не даючи їм можливість втекти з обіймів руського миру", - наголосив Соболевський.

Як повідомлялося, жителям окупованих районів Херсонської області загрожує гуманітарна криза, оскільки російські військові використовують нечисленні переправи через Дніпро для перевезення зброї, а не продовольства.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
414
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