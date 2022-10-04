Росіяни фактично заблокували виїзд з окупованої Херсонщини

Станом на 4 жовтня виїзд з окупації залишається фактично заблокованим. Протягом минулої доби з Херсонщини змогли виїхати лише 32 особи.

Про це повідомив заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

До слова, від 1 жовтня мешканці захоплених росіянами територій повинні отримувати спеціальний "дозвіл", аби покинути Херсонщину. Таким чином протягом останніх трьох днв область покинула лише 51 людина.

"Орки фактично тримають наших людей у заручниках, не даючи їм можливість втекти з обіймів руського миру", - наголосив Соболевський.

Як повідомлялося, жителям окупованих районів Херсонської області загрожує гуманітарна криза, оскільки російські військові використовують нечисленні переправи через Дніпро для перевезення зброї, а не продовольства.

Читайте також: