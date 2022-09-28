Росіяни гатять по Запорізькій області: обстріляли цивільну інфраструктуру у маже 30 містах та селах

Поліція зафіксувала за добу 20 повідомлення про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими окупаційними військами населених пунктів Запорізької області.

Впродовж минулої доби, 27 вересня, ворог обстріляв позицій українських захисників із танкового озброєння, реактивної та ствольної артилерії вздовж усієї лінії зіткнення на Запорізькому напрямку. Окрім цього, російські окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в Запоріжжі та ще в 26 населених пунктах області.

Про це повідомили в Запорізькій ОВА.

За повідомленням поліції Запорізькій області, за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Запоріжжя, Новомиколаївка, Полтавка, Щербаки, Малі Щербаки, Гуляйполе, Залізничне, Успенівка, Шевченко, Новояковлівка, Новоандріївка, Яблукове, Омельник, Степногірськ, Оріхів, Червоне, Темирівка, Ольгівське, Новоданилівка, Чарівне, Білогір'я, Мала Токмачка, Дорожнянка, Малинівка, Степове, Кам’янське, Шевченко.

До правоохоронців надійшло 20 повідомлень про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими окупаційними військами.

Впродовж минулої доби з тимчасово окупованої території було евакуйовано 1910 людей, з них 427 – діти.

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