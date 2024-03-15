Росіяни готувалися заздалегідь і зробили удар подвійним: Братчук про деталі атаки про Одесі

Російські окупанти готувалися до ракетного удару, якого завдали по Одесі вдень 15 березня. Росіяни завчасно готували атаку і зробили її подвійною.

Про це в ефірі одного з телеканалів розповів речник оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

За його словами, попередньо відомо, що загарбники вдарили з балістичного озброєння - з території Криму. Окупанти поцілили по цивільному об'єкту.

"Ворог завчасно готував цей удар, зробив його подвійним. Це терористична тактика Російської Федерації. Вони знали, що б'ють по цивільних. Розуміли, що можуть бути поранені серед мирного населення. Власне, потім до мирного населення прибувають рятувальна техніка і фахівці, і медики. Тому робиться пауза для того, щоб збільшити кількість загиблих і поранених. Це тактика подвійних ударів. Потім ворог завдав другий удар", - розповів Братчук.

Ракетний удар по Одесі

В Одеській області від 11:01 до 11:47 було оголошено повітряну тривогу. Практично відразу в Одесі пролунали вибухи. Місцеві мешканці інформували про кілька гучних вибухів.

Місцева влада повідомила, що росіяни вдарили ракетами по Одесі. Спочатку інформували, що внаслідок російської атаки загинули фельдшер та співробітник ДСНС, які після першого вибуху приїхали надавати допомогу.

Втім, згодом в Одесі стрімко зросла кількість загиблих внаслідок ударів балістикою. Станом на 14:00 відомо про 14 жертв удару та 46 поранених, серед яких семеро рятувальників.

Крім того, в Одесі оголосили день жалоби за жертвами ракетної атаки у суботу, 16 березня.

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