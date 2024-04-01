Росіяни готують нові батальйони за 27 діб: в ГУР оцінили задум ворога

У Кремлі намагаються досягнути поставлених завдань, попри на будь-які втрати в особовому складі.

У російському Міноборони розробили чіткі програми підготовки підрозділів, які формували менше місяця. Такий короткий строк навчання говорить про те, що якість нового поповнення буде дуже низькою.

Плани ворога оцінив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький в інтерв'ю Апостроф TV.

"Ворог розробив чіткі програми підготовки підрозділів. При тому підготовки підрозділів сформованих з нуля. Це 27 днів для формування, наприклад, батальйону. Це індивідуальна підготовка, підготовка у складі підрозділу та бойове злагодження. 27 діб і піхотний підрозділ готовий до використання на полі бою", - зауважив він.

Скібіцький зазначає, що такий короткий строк навчання сговорить про те, що якість нового поповнення буде дуже низькою. Про це, зокрема, свідчить кількість російських військовополонених, які поповнюють обмінний фонд в перші ж дні перебування на фронті.

Проте, ворога це не зупиняє, адже міноборони РФ намагається досягнути поставлених завдань, незважаючи на будь-які втрати в особовому складі.

"Зараз сухопутний компонент ворога на наших територіях нараховує близько 474 тисяч військових. До початку 2024 року цей показник коливався у межах 450-460 тисяч військових. Є нарощування, але за рахунок формування так званих резервних полків та введення додаткових підрозділів", - підкреслив Скібіцький.

Крім того, росіяни прискорюють випуск фахових військових, а саме артилеристів, танкістів та інших. Також противник має величезну кількість складів з військовою технікою та зброєю, які насправді спустошені.

"Загалом близько 80%, яку зараз РФ використовує у сухопутній компоненті - це та, що була відновлена, або знята зі зберігання та модернізована. Лише 20% чи навіть менше - це нові танки, БМП, бронетранспортери, артилерійські системи тощо. Це не більше 200 нових танків за рік вироблених у РФ", - додав Скібіцький.

Тим часом російські війська нещадно та потужно щодня гатять по Харкову ракетами, дронами, новими снарядами й модифікованими бомбами.

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