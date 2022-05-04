Росіяни готують "парад" на 9 травня у зруйнованому Маріуполі - розвідка

Російські окупанти готують в Маріуполі "парад" на 9 травня. Через це в місті проводиться термінове прибирання центральних вулиць від завалів, тіл вбитих та нерозірваних російських боєприпасів.

В зруйнований Маріуполь прибув перший заступник глави адміністрації президента Росії, відповідальний за питання внутрішньої політики РФ, Сергій Кирієнко. Відомо, що віднедавна саме він став новим кремлівським куратором питань щодо ОРДЛО.

Про це сьогодні, 4 травня, повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

"Основне завдання путінського чиновника – підготовка "урочистих заходів" 9 травня. Відомо, що рашисти відмовляються від проведення "свята" в окупованому Донецьку, в тому числі імітації "військового параду". Наразі в ОРДЛО не проводиться підготовчих робіт з цих питань", - йдеться у повідомленні.

Тож Маріуполь, за планами росіян, має стати центром "урочистостей", кажуть у розвідці. Через це в місті проводиться термінове прибирання центральних вулиць від завалів, тіл вбитих та нерозірваних російських боєприпасів.

"Триває широкомасштабна пропагандистська кампанія, в під час якої росіянам демонструватимуться сюжети про "радість" місцевих жителів від зустрічі з окупантами. Для підготовки відповідних матеріалів Маріуполь відвідував рашистський пропагандист Володимир Соловйов та очільник окупаційної адміністрації Донецька Денис Пушилін", - поінформували в ГУР.

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