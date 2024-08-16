Росіяни готують провокацію до Дня Незалежності: українців попередили про загрозу

Росіяни готують провокації на захоплених територіях України до Дня Незалежності. Окупанти можуть здійснити теракти з метою дискредитувати сили спротиву та воїнів Збройних сил України.

Про загрозу від окупантів попередили активісти руху "Жовта Стрічка".

Українців закликають у цей час уникати громалдських місць та скупчень людей, особливо – упродовж 23-25 серпня. Про можливі провокації попередили активісти руху "Жовта Стрічка".

"За наявною інформацією, 24 серпня російські окупанти планують організувати низку провокацій та терористичних актів з метою дискредитації сил спротиву та Збройних Сил України. У зв’язку з цим ми переконливо рекомендуємо уникати громадських місць та великих скупчень людей, особливо в період з 23 по 25 серпня", – йдеться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що Росія, ймовірно, готує в Курській області провокацію з жертвами серед цивільних.

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