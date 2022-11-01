Росіяни готуються до оборони Нової Каховки: окупанти риють траншеї і "евакуюють" людей

У місті залишилося 10% мешканців, які мешкали до війни.

Російські війська готуються до оборони Нової Каховки та території усієї Новокаховської громади. У межах близько 20 кілометрів окупанти риють траншеї.

Про це в ефірі регіонального телемарафону "Суспільне Спротив" розповів міський голова Володимир Коваленко.

За його словами, росіяни переправили зправого берега на лівий велику кількість техніки. Коваленко висловив думку, що її можуть закопувати у землю.

"Бюджетні організації і Палац культури, що на самому березі Дніпра, попередили. Персоналу заборонили виходити на роботу і забрали всі ключі. Тобто берегова лінія звільняється від населення, від тих структур, що там працювали", - розповів мер Нової Каховки.

Крім того, окупанти на деяких вулицях перевіряли квартири. Людей, що залишилися, попередили про виселення

"Дали час обдумати і погодитись на "евакуацію". Що буде далі і наскільки це буде добровільне виселення, сказати важко. Місто вимерло, практично нічого не працює. Військові РФ розселяються у місті і готують його до боїв. Людей попередили, що після 4 листопада автобуси будуть подаватися для всіх тих, хто погодиться виїхати. Зараз це тільки попередження", - розповів Володимир Коваленко.

На дев'ятому місяці війни у Новій Каховці залишилось 10% від усього населення: 12-15 тис. із довоєнних 65 тис.

Ситуація на Херсонщині

Російські війська готуються до наступу Збройних сил на Херсон. Аналітики американського Інституту вивчення війни наголошують, саме тому РФ продовжує перекидати війська та техніку через Дніпро. Окупанти також готові захищати Чорнобаївку, яка останній населений пункт на трасі М14 на північ від Херсона.

Окупанти намагаються всіляко змусити людей "евакуюватися" з Херсонщини. Зокрема, "влада" відключає електрику й воду, доступ до Інтернету. Крім того, росіяни лякають ракетними ударами з боку Збройних Сил України.

Військовий експерт Андрій Риженко каже, що російське угруповання військ на правому березі Дніпра опинилося у скрутному становищі. Натомість для дикатора Путіна Херсон дуже важливий. Він буде намагатися всіма силами утримати місто, бо це єдиний обласний центр, який окупанти змогли захопити від 24 лютого.

Читайте також: