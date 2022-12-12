Росіяни грабували, а він продавав товар: СБУ затримала колаборанта під Миколаєвом (фото)

Служба безпеки викрила ще одного ворожого поплічника в результаті стабілізаційних заходів у звільнених районах Миколаївської області.

Служба безпеки викрила на Миколаївщині колаборанта, який під час окупації Снігурівки допомагав окупантам "заробляти", продававши награбоване окупантами майно українців.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

"На своїй торговій точці він реалізовував продукцію, викрадену окупантами з міських магазинів. Серед них – автозапчастини та засоби для обслуговування автомобілів. Більшу частину одержаних прибутків передавав загарбникам. За це колаборант безперешкодно пересувався містом", - йдеться у повідомленні.

Фото: Служба безпеки України

Після звільнення Снігурівки зловмисник намагався сховатися, але працівники СБУ завадили йому уникнути відповідальності і затримали.

Фото: Служба безпеки України

Під час обшуків за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили велику кількість викрадених товарів.

Фото: Служба безпеки України

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Колаборанти в Україні

Близько пів тисячі сімей колаборантів втекли до анексовано Криму з тимчасово захоплених населених пунктів Херсонської і Запорізької областей.

Від початку повномасштабного вторгнення СБУ затримала понад 700 колаборантів.

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