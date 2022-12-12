Росіяни грабували, а він продавав товар: СБУ затримала колаборанта під Миколаєвом (фото)

Служба безпеки викрила ще одного ворожого поплічника в результаті стабілізаційних заходів у звільнених районах Миколаївської області.
Служба безпеки викрила на Миколаївщині колаборанта, який під час окупації Снігурівки допомагав окупантам "заробляти", продававши награбоване окупантами майно українців.
Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
"На своїй торговій точці він реалізовував продукцію, викрадену окупантами з міських магазинів. Серед них – автозапчастини та засоби для обслуговування автомобілів. Більшу частину одержаних прибутків передавав загарбникам. За це колаборант безперешкодно пересувався містом", - йдеться у повідомленні.
Після звільнення Снігурівки зловмисник намагався сховатися, але працівники СБУ завадили йому уникнути відповідальності і затримали.
Під час обшуків за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили велику кількість викрадених товарів.
Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).
Колаборанти в Україні
Близько пів тисячі сімей колаборантів втекли до анексовано Криму з тимчасово захоплених населених пунктів Херсонської і Запорізької областей.
Від початку повномасштабного вторгнення СБУ затримала понад 700 колаборантів.
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