Росіяни граються із життями українських полонених: Зеленський про падіння Іл-76

Зеленський викликав до себе міністра оборони Умєрова, головкома ЗСУ Залужного, начальника Генштабу ЗСУ Шапталу, керівника ГУР Буданова та голову СБУ Малюка – вони доповіли щодо ситуації з літаком та обміном.

Увечері, 24 січня, президент Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців і розповів про головні події доби.

Падіння російського Іл-76

"700-й день цієї війни – дуже складний день", – зазначив він.

Зеленський розповів, що викликав до себе міністра оборони Умєрова, головкома ЗСУ Залужного, начальника Генштабу ЗСУ Шапталу, керівника ГУР Буданова та голову СБУ Малюка – вони доповіли щодо ситуації з літаком та обміном.

За словами президента, росіяни граються із життями українських полонених, із почуттями рідних та з емоціями нашого суспільства.

"Потрібно встановити всі чіткі факти. Настільки, наскільки це можливо з урахуванням того, що падіння літака сталося на російській території – поза нашим контролем. Факти – це головне слово зараз", – каже глава держави.

Президент заслухав Головкома та Генштаб щодо застосування Повітряних сил. Тим часом ГУР займається з’ясуванням долі всіх полонених, а СБУ розслідує всі обставини.

Зеленський дав доручення міністру закордонних справ України поінформувати партнерів щодо наявних даних в України. Україна буде наполягати на міжнародному розслідуванні.

Ситуація на фронті

"Друге. Були сьогодні доповіді щодо ситуації на передовій – ключовий напрямок. Особлива увага – Авдіївка, інші позиції на Донеччині, а також Куп’янський напрямок. Робимо все, щоб посилити наших воїнів", – сказав президент.

Конфіскація російських активів

За словами президента, є важливе рішення сенатського комітету Сполучених Штатів щодо конфіскації російських активів. Він наголосив, що Росія повинна найбільше відчувати реальну ціну її агресії.

"Ми в Україні справді вдячні всім, хто допомагає пошуку, замороженню та підготовці конфіскації активів російської держави та пов’язаних із нею осіб. Я дякую всім у Конгресі США, хто дбає про захист справедливості", – подякував Зеленський.

Розмова з Шольцом

Президент провів розмову із канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

"Теми цілком очевидні. Подякував за відносини, які досягнуті між нами, за підтримку та співпрацю. Дуже важливо, що Німеччина непохитно та принципово захищає Європу – свободу та стабільність на нашому континенті. Демократичний устрій у Європі може зберегтися, лише якщо Німеччина й надалі буде надійним захисником демократії", – сказав Зеленський.

Сторони обговорили оборонну допомогу Україні, зокрема захист від російських ракет і дронів. Зеленський анонсував "нові спільні кроки".

Ракетні удари і атаки дронами

"700 днів повномасштабної війни – війни цих російських нелюдів проти України й самого життя. Черговий російський удар по Одесі – ракети, "шахеди". Обстріл Херсона та області. Нікополь, Дніпро, інші міста Дніпропетровщини. Наша Донеччина.

Україна пройшла колосальний шлях. Вистояла. І має захиститися. Повинна захистити – наших людей, інтереси нашої держави", – сказав Зеленський.

За його словами, загалом на сьогодні нагороджені вже понад 69 тисяч наших захисників із Сил оборони України. Це не тільки ЗСУ, але й Нацгвардія, прикордонники, розвідка, поліція та інші елементи наших сил захисту.

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700-й день війни. Зеленський про ситуацію з російським Іл-76