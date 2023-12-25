Росіяни почали групами здаватися в полон: у ЗСУ назвали несподівану причину

Російські загарбники все частіше здаються групами до українського полону, відмовляючись брати участь в штурмових діях на фронті.

Про це повідомив речник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун в ефірі телемарафону.

Він розповів, одна з причин, чому солдати окупаційної армії почали здаватися у полон - нелюдське ставлення до них з боку командування.

"Є інформація про все більшу кількість відмов окупантів брати участь у штурмових діях. Зокрема, це фіксується в підрозділах 1-го армійського корпусу ЗС РФ. Слід відзначити, що в полон почали здаватися цілі групи російських військовослужбовців", - сказав Штупун.

Також, за його словами, одну групу з шести окупантів ЗСУ взяли у полон у недовготривалому бою. Тоді як майже така ж по кількості здалася взагалі без бою.

"Як кажуть, вийшли на голос буквально після кількох пострілів у повітря", - додав речник.

Раніше ми повідомляли, що бійці бригади "Спартан" взяли в полон російського окупанта на Запорізькому напрямку.

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