"Росіяни ґвалтували дівчинку і фільмували на телефон": волонтер розповів жахливу історію з Ворзеля

Після звільнення містечок під Києвом від російських окупантів правоохоронці фіксують чимало випадків катування і насильства збоку загарбників.

Громадянин Казахстану Костянтин Кястутисович місяць рятував людей з окупованого Ворзеля. В окупованому росянами селищі стояло озброєння і проживало чимало загарбників. Саме тому багато місцевих мешканців просили про допмогу, адже багатьох не пускали на евакуацію.

Чоловік розповів "24 каналу" про випадок знущання над дівчинкою-підлітком у Ворзелі.

Костянтин Кястутисович возив до населених пунктів під Києвом гуманітарну допомогу. Під час однієї з поїздок він виклав з багажника продукти. Натомість туди непомітно залізла дівчинка.

"Побачив, коли вже від'їхав, що у мене між сидіннями лежить дитина. Я побачив її погляд, вона просто сказала: "Врятуйте мене". Я тоді такий страх пережив, бо розумів, що щось не так, і її можуть шукати", - пригадує чоловік.

За словами волонтера, 15-річна дівчинка лежала схованою до українського блокпоста. Вже згодом вона розповіла: з неї знущалися і ґвалтували. Крім того, на очах дитини вбили 14-річного хлопчика, а матір підстрелили. Жінка два дні стікала кров'ю і згодом померла. Дівчинка просиділа у підвалі десять днів.

"Вона розказала мені цю історію, то я дві доби не спав. Я не поїхав на другий день до Ворзеля, я просто плакав. Не міг уявити, що у 21 столітті таке можуть творити люди. Це були 20-річні хлопці, росіяни, які з неї знущалися. Вони пили, ґвалтували її, фільмували це на телефон. Вони фактично показували на ній всю ненависть до України, на цій 15-річній дівчинці", - розповів Костянтин Кястутисович

Наразі дівчинку відправили до Латвії. Там вона проходить реабілітацію.

Як повідомлялося, 14-річна дівчинка з Бучі, яку зґвалтували п’ятеро російських окупантів, завагітніла і планує залишити дитину. Лікарі попередили: якщо жертва зробить аборт, то імовірно, не зможе більше мати дітей.

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