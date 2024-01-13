"Росіяни хочуть отримати "передишку": Подоляк про останні меседжі РФ та єдиний шлях до миру

Сьогодні Росії вкрай потрібна пауза через колосальні втрати. Для України та союзників – це знак дієвості спротиву ЗСУ та західних санкцій, і вони мають лише посилюватися.

Про це пише радник ОПУ Михайло Подоляк.

РФ у відчаї

Останніми днями РФ транслює через усі можливі канали два меседжі:

вимога до всіх "негайно почати перемовини про перемир’я", "примусьте Україну відмовитися від спротиву";

повернення до вкрай неадекватних погроз застосувати ядерну зброю, які просто на камеру висловлює експрезидент, заступник голови Ради безпеки РФ Медведєв.

"Не говоритимемо про очевидну психічну неадекватність авторів такої "дипломатичної стратегії". Також не даватимемо оцінку суб'єктності самого Медведєва. Відзначимо очевидну слабкість, істеричність, бажання отримати передишку, які проглядаються в цих російських повідомленнях", – каже радник ОПУ.

Як стверджує Подоляк, слід визнати об'єктивні речі:

попри все економіка РФ усе-таки зазнає суттєвих втрат від санаційного тиску, і це не дає змоги продовжувати фінансування війни в достатньому для такої інтенсивності обсязі;

інфраструктура великої кількості російських регіонів стрімко руйнується зсередини;

армія зазнає величезних втрат.

"Дайте нам паузу, зупиніть тиск, ми хочемо переформатування, накопичення!" – буквально волає Кремль. Для України та її союзників це знак дієвого ефекту, що мають спротив ЗСУ та західні санкції. У цей критичний момент удари по окупантах та економічні обмеження треба лише посилювати. Це єдина дорога до миру. Все інше – шлях до масштабування війни", – констатував Михайло Подоляк.

Раніше Подоляк прокоментував інформацію про "таємну зустріч" щодо формули миру в Україні.

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