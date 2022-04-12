Росіяни хочуть повністю ізолювати Енергодар: встановлюють свою "владу" і тиснуть на мешканців

Росіяни хочуть повністю ізолювати Енергодар: встановлюють свою "владу" і тиснуть на мешканців

Окупанти намагаються закріпитися на околицях міста.

Росіяни намагаються повністю ізолювати тимчасово окупований Енергодар у Запорізькій області.

Про це повідомили у пресслужбі Запорізької обласної військової адміністрації.

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Ситуацію в місті називають складною. Зазначається, що окупанти намагаються закріпитися на його околицях, а також встановлюють в Енергодарі свою "владу". Переважно вона складається зрадників та російських загарбників.

"Окупанти намагаються ввести в ньому ( в Енергодарі - Ред.) свої порядки, призначають керівників комунальних установ і змушують підприємців отримувати спеціальних дозвіл на діяльність, аби повністю її контролювати або заборонити", - йдеться у повідомленні ОДА.

Крім того, росіяни використовують у місті ті самі методи тиску та репресій щодо до мирного населення, що вже використовували на території Донбасу у 2014-2015 роках.

Загарбники Російської Федерації також розповсюджують у "своїх брехливих пабліках" неправдиву інформацію про те, що Збройні сили розбиті російськими військами.

Як повідомлялося, окупанти завершують перегрупування та переміщення підрозділів до районів зосередження у Бєлгородській та Воронезькій областях РФ, а також перебазування авіації повітряно-космічних сил на аеродроми, неподалік східних кордонів України.

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