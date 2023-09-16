Росіяни хочуть продати майно Зеленського в Криму: проведено перші аукціони

Так званий “спікер кримського парламенту” оголосив про продаж “націоналізованого” майна українських політиків та бізнесменів.

Російська окупаційна влада Криму оголосила в суботу, 16 вересня, що має намір продати приблизно 100 українських об’єктів нерухомості, один з яких належить президенту України Володимиру Зеленському.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву так званого “спікера кримського парламенту” Володимира Константинова.

Він заявив, що “націоналізоване” майно буде продано незабаром і для цього організовано перші вісім аукціонів з продажу нерухомості українських бізнесменів. За його словами, контракти купівлі-продажу складають понад 815 мільйонів рублів (8,51 мільйона доларів).

Константинов додав, що найближчим часом заплановано продаж близько 100 об'єктів "націоналізованого" майна. Серед них – житлові приміщення, включно з квартирою сім'ї президента України Володимира Зеленського, об'єктами санаторно-курортного призначення, торговими та комерційними приміщеннями.

У лютому 2023 року окупаційна влада заявила про “націоналізацію” близько 700 об'єктів рухомого і нерухомого майна в Криму, в тому числі деякі з них належать високопоставленим політикам і українським бізнесменам. Серед них — Рінат Ахметов, Ігор Коломойський, Арсеній Яценюк, Нестор Шуфрич, Сергій Тарута. У травні у Криму "націоналізували" квартиру родини Зеленських у Ялті.

Як повідомляли ЗМІ, дружина президента України Олена Зеленська придбала квартиру у житловому комплексі “Імператор” у Лівадії площею 129,8 кв. метра у квітні 2013 року разом з паркомісцем площею 16,1 кв. метра. Вартість цього майна оцінювали в 1,3 мільйона гривень (понад 160 тисяч доларів за курсом валют того періоду).

Нагадаємо, що серед “націоналізованих” окупантами будівель є також приміщення, яке належало кримськотатарському Меджлісу у Сімферополі.

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