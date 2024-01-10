Росіяни хочуть створити "буферну зону" поруч з Бєлгородщиною - ISW

Російські джерела відновлюють давні заклики до широкомасштабної російської наступальної операції в Харківській області для створення «буферної зони» з Бєлгородською областю, попри ймовірну неспроможність російських військових провести операцію із захоплення значної території в Харківській області найближчим часом.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни ISW.

Речник Кремля Дмитро Пєсков 9 січня заявив, що російські війська зроблять усе, щоб запобігти українському вогню з непрямого наведення в Бєлгородській області. Російські джерела використали коментарі Пєскова про заклик до російських військ створити «буферну зону» глибиною до 15 кілометрів у Харківській області, щоб відкинути українські РСЗВ і артилерію від міжнародного кордону з Бєлгородською областю.

Російські ультранаціоналісти регулярно закликали до подібної операції влітку 2023 року на тлі широкого невдоволення обмеженими транскордонними рейдами проукраїнських сил у Білгородську область

Російське вторгнення на 15 кілометрів у глибину та кілька сотень кілометрів у ширину було б масштабним оперативним заходом, який вимагав би набагато більшого угруповання сил і значно кращих ресурсів, ніж те, що російські сили зараз зосередили вздовж усього міжнародного кордону з Україною, найменше в Бєлгородській області.

Раніше ISW оцінювало, що російські війська можуть активізувати зусилля із захоплення Куп’янська Харківської області найближчими тижнями, і що російське угруповання на куп’янському напрямку виглядає більш придатним для проведення інтенсивних наступальних зусиль, ніж деінде в Україні або вздовж міжнародного кордону.

Російські військові, ймовірно, наразі можуть проводити лише дії тактичного рівня в Харківській області з Бєлгородської області, які, щонайбільше, слугуватимуть фінтами для відволікання та відведення українських сил від можливої російської операції на Куп’янському напрямку.

Нагадаємо, у Бєлгороді вдень 30 грудня стався ракетний удар – Сили безпеки та оборони атакували військові об'єкти в місті. Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує, що "бавовна" у Бєлгороді прорідила лави офіцерів РФ.

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