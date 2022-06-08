Росіяни хочуть забрати квартиру дружини Зеленського у Криму

У Комуністичній партії Росії запропонували приватизувати квартиру дружини президента України Володимир Зеленського – Олени – у Криму.

Таким чином росіяни планують "компенсувати збитки Донбасу за рахунок активів українських чиновників в Росії".

Про це пише російське пропагандистське видання "РИА Новости", посилаючись на слова депутата Госдуми Обухова.

Зокрема, мова йде про квартиру Олени Зеленської у Криму, яка розташована неподалік Лівадійського палацу.

Також читайте Лавров назвав чергову умову для переговорів Зеленського і Путіна

Разом з тим, у Комуністичній партії РФ пропонують перевірити інформацію про те, що елітна підмосковна нерухомість "може належати Наєвій Н. М., чиї прізвище, ім'я та по батькові повністю збігаються з дружиною командувача Об'єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенанта Сергія Наєва".

Тим часом в окупованому Криму триває мобілізація чоловіків на війну проти України. Медкомісії "заплющують очі" на результати медвисновків призовників, аби їхня кількість була якомога більшою.

Читайте також: