Росіяни хочуть забрати квартиру дружини Зеленського у Криму

У Комуністичній партії Росії запропонували приватизувати квартиру дружини президента України Володимир Зеленського – Олени – у Криму.
Таким чином росіяни планують "компенсувати збитки Донбасу за рахунок активів українських чиновників в Росії".
Про це пише російське пропагандистське видання "РИА Новости", посилаючись на слова депутата Госдуми Обухова.
Зокрема, мова йде про квартиру Олени Зеленської у Криму, яка розташована неподалік Лівадійського палацу.
Разом з тим, у Комуністичній партії РФ пропонують перевірити інформацію про те, що елітна підмосковна нерухомість "може належати Наєвій Н. М., чиї прізвище, ім'я та по батькові повністю збігаються з дружиною командувача Об'єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенанта Сергія Наєва".
Тим часом в окупованому Криму триває мобілізація чоловіків на війну проти України. Медкомісії "заплющують очі" на результати медвисновків призовників, аби їхня кількість була якомога більшою.
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