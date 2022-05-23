Росіяни хотіли ізолювати Луганщину і пошкодили газопровід великого діаметру

Окупанти намагалися відрізати Луганщину від траси Лисичанськ – Бахмут.

У результаті чергових злочинних дій окупантів пошкоджено газопровід великого діаметру. Через це газопостачання Донеччини під питанням.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"На межі Луганської та Донецької областей росіяни, намагаючись просунутися і захопити цей автошлях, влучили у магістральний газопровід діаметром 1 200 мм. Тиск у трубі одразу впав із 15 до 5 атм, що ставить під питання подальше газопостачання сусіднього регіону", - повідомив він.

За його словами, дістатися до розгерметизованої ділянки наразі вкрай складно через активні бойові дії.

"36 тисяч споживачів із трьох населених пунктів Луганщини мають деякий запас блакитного палива за рахунок залишкового тиску у трубах", - підсумував він.

Як повідомлялося, на Луганщині Червоний Хрест облаштував медичний пункт для хворих пацієнтів.

Нагадаємо, у лікарні Дніпра померла 11-річна дівчинка: потрапила під обстріл росіян на Луганщині.

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