Росіяни КАБами вдарили по онкодиспансеру у Херсоні: ОВА показала наслідки (фото та відео)

Цинізм російських терористів просто не знає меж.
Вночі 21 грудня окупанти завдали удару по онкодиспансеру у Херсоні. Медичний заклад атакували з авіації, випустивши два КАБи.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
Як зазначається, на щастя, пацієнти та медичний персонал не постраждали. Однак будівля зазнала значних руйнувань.
"Це черговий акт терору, спрямований проти мирного населення. Росія вкотре демонструє свою сутність країни-агресора, яка цілеспрямовано знищує усе важливе для життя", - йдеться у повідомленні.
Раніше військові армії РФ атакували з БпЛА громадський транспорт у Дніпровському районі Херсона. Постраждалим надали допомогу.
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