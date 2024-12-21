Росіяни КАБами вдарили по онкодиспансеру у Херсоні: ОВА показала наслідки (фото та відео)

Цинізм російських терористів просто не знає меж.

Вночі 21 грудня окупанти завдали удару по онкодиспансеру у Херсоні. Медичний заклад атакували з авіації, випустивши два КАБи.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Росіяни показали жахливий момент удару КАБами по онкодиспансеру у Херсоні

Як зазначається, на щастя, пацієнти та медичний персонал не постраждали. Однак будівля зазнала значних руйнувань.

Зруйнований онкодиспансер у Херсоні

"Це черговий акт терору, спрямований проти мирного населення. Росія вкотре демонструє свою сутність країни-агресора, яка цілеспрямовано знищує усе важливе для життя", - йдеться у повідомленні.

Зруйнований онкодиспансер у Херсоні

Раніше військові армії РФ атакували з БпЛА громадський транспорт у Дніпровському районі Херсона. Постраждалим надали допомогу.

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