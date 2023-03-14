Росіяни "кучкуються", щоб будь-якої миті зірватися і втекти: керівник "Енергоатома" розповів, що відбувається на ЗАЕС

На Запорізькій електростанції ворогу не вистачає спеціалістів. Тепер на ЗАЕС влаштовують людей без досвіду, а обладнання вивозять.

Ситуація на Запорізькій атомній електростанції залишається критичною. Росіяни замість фахових працівників працевлаштовують туди людей без освіти та стажу. Водночас контракти зі своїми спеціалістами з Росатому не продовжують, але й додому їх не відпускають. А днями ще й почали вивозити з навчально-тренувального центру ЗАЕС обладнання.

Президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін в ефірі телемарафону розповів, чи справді в окупантів є дефіцит кадрів і до чого це може призвести.

"Дійсно на Запорізькій атомній електростанції працювало у нас в мирний час близько 11 тисяч людей. Зараз в зоні окупації в Енергодарі знаходиться 6,5 тисяч наших працівників. З них близько 4,5 тисяч щодня бувають на станції і працюють там. Всього близько 2 600 людей підписали контракт з Росатомом через різні причини. Але інші продовжують фактично роботу патріотами України і отримують заробітну плату у нас", - розповів Котін.

Він зауважив, що у росіян дійсно складна ситуація з персоналом — вони привозять працівників з Криворізької електростанції, обіцяють їм "золоті гори, дачі, квартири в Енергодарі та автівки".

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"Є люди, які цьому вірять і приїжджають на роботу на ЗАЕС. В той же час людей не вистачає для того, щоб забезпечити повноцінну експлуатацію атомної станції. Вони набирають всіх, хто потрапляє під руку і знаходиться в зоні ЗАЕС. Це переважно селяни, які до цього вирощували овочі, а зараз їх працевлаштовують на атомну станцію. Також вік цих людей переважно солідний", - розповів керівник НАЕК "Енергоатом".

Він наголосив, що такі люди взагалі не повинні бути на станції, тому що вони не пройшли відповідну підготовку.

"Окупанти використовують всі можливі заходи і методи для того, щоб фактично забезпечити своїм фейковим Росатомівським підприємством експлуатацію атомної електростанції. Але, я думаю, що нічого у них врешті-решт не вийде", - додав Котін.

За його словами, стосовно вивезення обладнання дійсно є ознаки того, що росіяни зараз збирають на атомній станції автівки, які були "віджаті" в мешканців Енергодару та інших селищ, які розташовані поруч, а також нові автівки, як вони викрали з автосалонів.

"Зараз близько 40 автівок знаходяться на ЗАЕС, разом з персоналом, який поки що розміщується на території станції, спецкорпусів, навчально-тренувальних центрів. Всі вони "кучкуються". Складається враження, що вони готові в будь-який час зірватися з місця і покинути ЗАЕС. Ми дуже на це сподіваємося, але на сьогодні ситуація важка", - наголосив Котін.

Нагадаємо, раніше у Генштабі ЗСУ повідомляли, що у тимчасово захопленому Росією місті Енергодар, на Запорізькій АЕС, катастрофічно зростає дефіцит фахових працівників, які можуть забезпечити життєдіяльність атомної електростанції. У Генштабі застерігають, що все це може призвести до непередбачуваних наслідків.

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