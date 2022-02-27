"Росіяни, мабуть, не знали, що фєвраль в Україні - це лютий": Генштаб показав знищену за 4 дні техніку ворога

"Росіяни, мабуть, не знали, що фєвраль в Україні - це лютий": Генштаб показав знищену за 4 дні техніку ворога

Окупанти продовжуть зазнавати втрат на українській землі.

Російські окупаційні війська продовжують зазнавати втрат в Україні.

Так, Генеральний штаб ВСУ показав, що відбувається з технікою ворога на українській землі.

"Росіяни, мабуть, не знали, що "фєвраль" в Україні це "ЛЮТИЙ", - йдеться у дописі під відео.