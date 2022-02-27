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"Росіяни, мабуть, не знали, що фєвраль в Україні - це лютий": Генштаб показав знищену за 4 дні техніку ворога

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"Росіяни, мабуть, не знали, що фєвраль в Україні - це лютий": Генштаб показав знищену за 4 дні техніку ворога

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Окупанти продовжуть зазнавати втрат на українській землі.

Російські окупаційні війська продовжують зазнавати втрат в Україні.

Так, Генеральний штаб ВСУ показав, що відбувається з технікою ворога на українській землі. 

"Росіяни, мабуть, не знали, що "фєвраль" в Україні це "ЛЮТИЙ", - йдеться у дописі під відео. 

Росіяни мабуть не знали, що "фєвраль" в Україні це "ЛЮТИЙ" #StopRussia

Росіяни мабуть не знали, що "фєвраль" в Україні це "ЛЮТИЙ" #StopRussia

Опубликовано Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine Воскресенье, 27 февраля 2022 г.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 18:00 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 27
  • гелікоптери - 26
  • танки - 150
  • бойові броньовані машини - 706
  • гармати - 50
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Гради" - 4
  • автомобільна техніка - 30
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 2
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 4500

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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