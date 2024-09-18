Росіяни масовано атакували Запорізьку область: двоє загиблих і пʼятеро поранених

Про це інформує очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Постраждала Комишуваська громада. Там понівечені кілька приватних будинків та інфраструктурний обʼєкт. Попередньо, двоє людей загинули, 5 - поранені. Наразі відбувається пошук людей під завалами.

Деталі уточнюються.

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Нагадаємо, вдень 17 вересня в Україні було оголошено нетипову повітряну тривогу. Сирени лунали лише у двох областях.

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