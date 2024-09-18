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Росіяни масовано атакували Запорізьку область: двоє загиблих і пʼятеро поранених 

Росіяни масовано атакували Запорізьку область: двоє загиблих і пʼятеро поранених 

Ворог продовжує атакувати українські міста / Фото: ТСН.ua

Ворог продовжує атакувати українські громади

Росіяни масовано атакували Запорізьку область: двоє загиблих і пʼятеро поранених 

Про це інформує очільник Запорізької ОВА Іван Федоров. 

Постраждала Комишуваська громада. Там понівечені  кілька приватних будинків та інфраструктурний обʼєкт. Попередньо, двоє людей загинули, 5 - поранені. Наразі відбувається пошук людей під завалами. 

Деталі уточнюються.

Нагадаємо, вдень 17 вересня в Україні було оголошено нетипову повітряну тривогу. Сирени лунали лише у двох областях.

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