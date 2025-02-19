Росіяни масовано вдарили по Одесі "Шахедами": влада повідомила про потерпілих і наслідки

Вночі проти 19 лютого російські війська масовано атакували Одесу та район ударними безпілотниками. Щонайменше четверо осіб постраждали, серед яких одна дитина. Окрім того, є руйнування.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Внаслідок російської атаки пошкоджено цивільну інфраструктуру. Зокрема, дитяча поліклініку, садок, скління у багатоповерхівках та легкові автомобілі

В частині Одеського району діють локальні аварійні відключення світла. Критична інфраструктура працює за допомогою генераторів. У Київському районі Одеси призупинено теплопостачання частині споживачів.

"На місцях над ліквідацією наслідків працюють всі відповідні служби", - додав чиновник.

Вночі 19 лютого армія РФ атакувала Одесу.