Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Росіяни масовано вдарили по Одесі "Шахедами": влада повідомила про потерпілих і наслідки

Росіяни масовано вдарили по Одесі "Шахедами": влада повідомила про потерпілих і наслідки

Наслідки удару по Одесі вночі 19 лютого. / Фото: Олег Кіпер / Одеська ОВА

доповнюється

Вночі проти 19 лютого російські війська масовано атакували Одесу та район ударними безпілотниками. Щонайменше четверо осіб постраждали, серед яких одна дитина. Окрім того, є руйнування. 

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Внаслідок російської атаки пошкоджено цивільну інфраструктуру. Зокрема, дитяча поліклініку, садок, скління у багатоповерхівках та легкові автомобілі

В частині Одеського району діють локальні аварійні відключення світла. Критична інфраструктура працює за допомогою генераторів. У Київському районі Одеси призупинено теплопостачання частині споживачів. 

"На місцях над ліквідацією наслідків працюють всі відповідні служби", - додав чиновник. 

Вночі 19 лютого армія РФ атакувала Одесу. / ©
Вночі 19 лютого армія РФ атакувала Одесу.
Вночі 19 лютого армія РФ атакувала Одесу. / © Олег Кіпер / Одеська ОВА
Вночі 19 лютого армія РФ атакувала Одесу. / Фото: Олег Кіпер / Одеська ОВА

Повʼязані теми:

Наступна публікація