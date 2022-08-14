Росіяни масово поспішають втекти із Криму: перед Керченським мостом декілька днів - кілометрові затори (відео)

Після удару по авіабазі у Новофедоровці минуло декілька днів, а черги із охочих покинути український півострів лише збільшуються. Росіяни масово поспішають залишити Крим через страх нових ударів.

У Мережі публікують відео з величезними чергами російських машин, які стоять на виїзді з Кримського мосту.

Як повідомляють місцеві телеграм-канали, черги із авто складають десятки кілометрів. Так, затори із охочих втекти до Росії розтяглася до Горностаївки, яка розташована від Керчі понад 25 км. На відеозаписі, поширеному у телеграмі, видно кілометрові затори із авто, які поспішають виїхати із Криму.

Відомо, що ці черги тягнуться від 9 серпня, коли у Криму на одному з аеродоромів сталася "бавовна". Росіяни, які уже привикли жити на українському півострові, неохоче виїжджають з Криму.

Нагадаємо, нещодавно у мережі з'явилося відео істерії росіянки, яка не хотіла втікати з Криму, але змушена, бо боїться за власне життя. Жінка плакала та істерила через це.

Зауважимо, 9 серпня на захопленому росіянами військовому аеродромі "Саки" в Новофедорівці (Крим) пролунала серія потужних вибухів. Тоді російсько-окупаціна "влада" повідомила про постраждалих і щонайменше одну жертву.

Як боротися з кримськими тарганами: підбірка кумедних новинок тижня

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.