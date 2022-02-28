Росіяни масово розшукують загублених солдат через український портал “Шукай своїх”

За останніми даними, вже надійшло понад 2 тисячі звернень.

Росія блокує на своїй території платформу українського МВС для росіян, яка спрямована на те, щоб росіяни змогли знайти своїх солдатів. Вже за першу добу вже надійшло понад 2 тисячі звернень.

Про це під час прямого ефіру телеканалу Рада повідомила нардепка “Слуги народу” Євгенія Кравчук.

З її слів, за першу добу роботи понад 2 тисячі російських жінок звернулися на портал "Шукай своїх", оскільки у їхніх синів та чоловіків просто забрали телефони і з ними відсутній зв'язок.

Нардепка наголосила, що родичі бідкаються, бо з солдатами, яких відправили воювати в Україну, вони не мають зв'язку від 24 лютого.

Раніше стало відомо, що Міністерство внутрішніх справ створило вебсайт "Шукай своїх" з інформацією про російських військових, які потрапили в полон або загинули під час війни в Україні.

"Ваша влада забрала у ваших родичів телефони. Вони не мають можливості зв’язатися з вами, і ви взагалі не маєте розуміння, що з вашими родичами. У зв’язку з цим з ініціативи Міністерства внутрішніх справ України був створений сайт 200rf.com, на цьому сайті ми викладаємо фото і відео загиблих для того, аби можна було їх ідентифікувати. Викладаємо документи загиблих і тих, хто потрапив у полон", — розповів радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.