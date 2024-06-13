"Росіяни мають дірки у ППО": експерт оцінив перекидання новітніх ЗРК ворога до Криму

Це свідчить про те, що наша стратегія ведення війни приносить свої результати.

Ворог перекидає свою найновішу розробку С-500 на бойове чергування до Криму. Росіяни мають дірки у своїй ППО, тож змушені їх закривати.

Про це розповів виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло в ефірі "КИЇВ24".

Окупанти бояться за логістику

За словами експерта, у нас є завдання знищення систем ППО. Відомо, що старіші системи С-300 і С-400 також тероризують мирні українські міста.

"ГУР має детальні плани щодо знищення цих систем. Сподіваємося, що найближчі тижні й місяці ми побачимо, як росіяни захищатимуть свою найновішу зброю", – зазначив він.

На жаль, комплекс дійсно може становити проблему. Відповідно до заяв ворога, головні характеристики систем:

діють в радіусі до 600 км;

знешкоджують гіперзвукові цілі;

можуть збивати всю західну зброю, яка надходить до України.

"Чи ефективна ця зброя, чи не ефективна – ми побачимо найближчим часом, але маємо розуміти, що росіяни серйозно хвилюються за свої логістичні маршрути", – підсумував він.

Раніше у Forbes написали, що "Бельбек" стає "виснажливою пасткою" для найкращої російської ППО.

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