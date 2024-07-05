Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Росіяни майже всю ніч атакували "Шахедами" Київщину: які наслідки

Росіяни майже всю ніч атакували "Шахедами" Київщину: які наслідки

ППО. / Фото: Associated Press

В області спрацювали сили ППО.

Вночі 5 липня російські війська атакували Київську область ударними безпілотниками. Повітряну тривогу оголошували кілька разів, вона тривала понад чотири годин. 

Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко

Під час тривог регіоні працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури не зафіксовано, наголосив керівник ОВА.

Внаслідок падіння уламків збитих цілей в одній з територіальних громад пошкоджено приватні будинки та автомобіль. В будинках вибиті вікна, пошкоджено паркани. 

"Всі оперативні служби на місцях. Ведуться роботи з ліквідації та подальшої фіксації наслідків атаки", - додав Кравченко.

Як повідомлялося, РФ атакувала безпілотниками Київську область. Пошкодження виникли у населених пунктах Макарівської громади.

Читайте також: 

Вперше після атаки прийшли на місце загибелі мами і дружини

Вперше після атаки прийшли на місце загибелі мами і дружини

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Наступна публікація