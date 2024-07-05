Росіяни майже всю ніч атакували "Шахедами" Київщину: які наслідки

Вночі 5 липня російські війська атакували Київську область ударними безпілотниками. Повітряну тривогу оголошували кілька разів, вона тривала понад чотири годин.

Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко

Під час тривог регіоні працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури не зафіксовано, наголосив керівник ОВА.

Внаслідок падіння уламків збитих цілей в одній з територіальних громад пошкоджено приватні будинки та автомобіль. В будинках вибиті вікна, пошкоджено паркани.

"Всі оперативні служби на місцях. Ведуться роботи з ліквідації та подальшої фіксації наслідків атаки", - додав Кравченко.

Як повідомлялося, РФ атакувала безпілотниками Київську область. Пошкодження виникли у населених пунктах Макарівської громади.

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