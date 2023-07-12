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Росіяни мінують об'єкти на території Запорізької АЕС

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Росіяни мінують об'єкти на території Запорізької АЕС

Запорізька АЕС, яку окупували та мінують росіяни / Фото: Associated Press

Потенційний ризик теракту на ЗАЕС щодня зростає.

Загарбники встановили керовані й некеровані протипіхотні міни на різних об'єктах станції. Йдеться про технічні приміщення та машинні зали.

Про це повідомляє Military Media Center.

"Мінування території ЗАЕС російськими окупантами є цілеспрямованим, це створює стан небезпеки на ядерному об’єкті", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, окупанти встановили на дахах енергоблоків ЗАЕС кулеметні гнізда. Ймовірно, ворог розташував на станції вибухівку, а відтак справді може вдатися до її підриву. Теракт на Каховській ГЕС – черговий тому доказ.

Раніше про підготовку загарбниками провокації на Запорізькій АЕС повідомляли наші військові. Традиційно, ворог має на меті звинуватити в обстрілі ЗСУ.

У МАГАТЕ повідомили, що не виявили вибухівку на станції, однак експерти все ще не отримали доступ на дах.

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Дата публікації
Перегляди
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