Росіяни мінують території поблизу Енергодара та Каховського водосховища

Російські окупанти мінують поля на Запорізькому напрямку та поблизу Енергодара. Існує небезпека перебування у лісосмугах поблизу міста та на територіях Каховського водосховища.

Про це повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов.

"Навесні, з початком так званого "дачного" сезону, нова небезпека постає перед власниками присадибних та заміських будинків і ділянок. Це стосується не тільки ризику наступити на міну на власному городі або по дорозі до нього, а й високої ймовірності під час обробки землі зачепити нерозірваний снаряд", - наголосив він.

Мешканців Енергодара, які залишаються в окупованому місті, просять бути максимально обережними.

Орлов не виключає, що росіяни чекають на контрнаступу ЗСУ. А мінування території свідчить про підготовку до оборонних заходів ворога.

Нагадаємо, за оцінкою Світового банку, повний комплекс робіт із гуманітарного розмінування буде коштувати 37,4 млрд доларів. Лише потреби на поточний рік сягають понад 397 млн доларів, каже прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

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