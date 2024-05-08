Росіяни модернізували ракету Х-101: британська розвідка оцінила наслідки

Командування авіації дальньої дії Військово-космічних сил Росії підвищило летальність ракети повітряного базування Х-101/Х-102 (за кодифікацією НАТО – AS-23 KODIAK). ЇЇ оснастили другою боєголовкою.

Про це пише Міністерство оборони Великої Британії.

Як зазначається, ворог намагається модифікувати свої системи й змінювати тактику впродовж всього конфлікту. Річ у тім, що українська ППО перехоплює занадто багато ракет. Так, РФ потрібно розширити можливості для більшого ефекту, використовувати старіші ракети, тому що сучасніші вичерпалися ще на початку конфлікту.

"Ця остання модифікація, ймовірно, зменшила радіус дії вдвічі. Однак ВКС РФ не потрібен повний діапазон, щоб бити по всій Україні. Друга бойова частина призначена для підвищення осколкової дії на ціль. Цілком можливо, що це зробить систему більш ефективною для ураження незахищених цілей", – припускають у британській розвідці.

Нагадаємо, під час масованого ракетного удару, завданого російською армією у ніч проти 29 березня, Сили оборони України збили крилату ракету Х-101 з подвійною бойовою частиною.

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